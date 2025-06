Il Milan cede Theo Hernandez e per la fascia sinistra osserva anche un giovane della Fiorentina

Il Milan è in procinto di cedere Theo Hernandez all'Al-Hilal e nelle ultime ore rimbalza la voce di un interesse rossonero per il 2006 viola Niccolò Fortini.

Il profilo piace, ma gli ultimi contatti con gli agenti del duttile esterno viola risalgono però ormai a diversi fa, come riporta Matteo Moretto. La Fiorentina, dal canto suo, è intenzionata a trattenere il promettente calciatore, che ha molti estimatori ma almeno per quest'anno è pronto a mettersi alla prova in viola.