Pioli può cambiare le carte in tavola in difesa? I piccoli indizi dal ritiro vedono l’impiego di Pongracic in chiave diversa

La Fiorentina sta effettuando la propria preparazione in vista della prossima stagione, con il nuovo tecnico Stefano Pioli alla guida. La squadra ha già svolto la prima parte di ritiro con le settimane trascorse al Viola Park, per poi proseguire il tutto in Inghilterra. In queste occasioni, addetti ai lavori e tifosi hanno l'opportunità di verificare l'evoluzione della nuova Fiorentina. E qualche piccolo indizio è arrivato.

Pioli mette mano alla difesa

Dalle apparizioni contro Grosseto e Carrarese alle rotazioni in allenamento, Pioli sembra aver messo mano alla difesa. In particolare, può esserci un interprete spostato nello scacchiere dei centrali: Marin Pongracic. Sotto la guida di Palladino, il croato ha sempre giocato sul centro-destra, lasciando il suo ruolo preferito (pur sempre in uno schieramento a tre) a Comuzzo e a Pablo Marí.

Comuzzo-Pongracic: scambio?

Le indicazioni arrivate a queste settimane vedono un tentativo di riformare la difesa a tre della Fiorentina: Pongracic viene valutato anche, forse soprattutto, come centrale puro. Così facendo, anche Comuzzo potrebbe essere ri-spostato sulla destra, in un ruolo decisamente a lui congeniale. I prossimi test saranno sicuramente utili per verificare questa tendenza.