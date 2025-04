La Nazione: Commisso lancia la volata a Palladino

Sul QS de La Nazione il titolo in prima pagina: “Momento d’oro. Tra campionato e Conference”. A pagina 5 in taglio alto: “Commisso a tutto campo: ‘Sette partite per la volata. De Gea? E’ un grandissimo. Può stare ancora con noi’”. In taglio basso: “Scommesse online, la società sta con Fagioli”. A pagina 6: “Mandragora uomo vero. Gol, lacrime e il ’Sì’ a Lucia. La settimana al top di Rolly. E l’azzurro non è un sogno”, di spalla: “Tutti a scuola dal Palla. Il gruppo che risponde”.