De Santis: "Beltran? Non è ancora esploso completamente a Firenze. No al paragone con Lautaro, solo Alvarez è a quel livello"

Lorenzo De Santis, agente Fifa, procuratore e intermediario di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a News.Superscommesse.it sulla Fiorentina, impegnata giovedì nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League, e su Lucas Beltran.

Sul match contro il Panathinaikos: “Si è fatta una scelta, come spesso succede, che designa un portiere per il campionato e un altro per la coppa. È chiaro che il secondo gol subito soprattutto ha fatto parlare, ma sono dinamiche di calcio. La Fiorentina può ribaltare il turno per due motivi: perché è più forte dei greci, che sono comunque una buona squadra; e poi perché il Panathinaikos è molto più temibile in casa che fuori casa. Credo che la Viola debba e possa passare il turno”.

Su Beltran: "Lo conosco molto bene, ho vissuto la sua esplosione nel River Plate, dove nel 4-3-2-1 si alternava da sotto punta a falso nueve. È un giocatore che ha tutto per fare gol, giocate e creare superiorità numerica. Ancora non è esploso completamente a Firenze, anche se si è guadagnato la titolarità del ruolo nella Fiorentina. Dico no al paragone con Lautaro che ha caratteristiche diverse: killer instinct, talento, leadership. Solo Julian Alvarez, per me, è a quel livello. Comunque, Beltran è ancora molto giovane e può crescere tanto”.