Chivu pensa poco alla Fiorentina: la formazione dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk

Torna in campo l'Inter, attesa dalla sfida di Champions contro lo Shakhtar Donetsk valida per la 3^ giornata della League Phase. Un match di primaria importanza per i nerazzurri, che quindi sono focalizzati sull'impegno europeo e mettono per il momento in secondo piano la sfida del weekend contro la Fiorentina.

Poco turnover di Chivu

Nella gestione delle partite da giocare ogni tre giorni, Chivu si affida a molti componenti del torico undici titolare dell'Inter. In regia trona Calhanoglu, con ai lati Barella e Sucic. Sulle corsie esterne a centrocampo, invece, sulla destra Spence e sul fronte opposto Dimarco. Scala in difesa Carlos Augusto, nel trio insieme ad Akanji e Bastoni posto davanti al confermato Martinez tra i pali. In avanti Bonny vince il ballottaggio con Pio Esposito, facendo coppia con Thuram.

La formazione dell'Inter

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu