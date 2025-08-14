"La Roma è un cantiere aperto, ma Gasperini una garanzia. Parte davanti alla Fiorentina"
Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda ha analizzato per News.superscommesse.it il prossimo campionato, ecco dove prospetta di vedere la Fiorentina di Stefano Pioli.
“Roma e Lazio due cantieri aperti…”
“Bisogna aspettare la fine del mercato per valutare Lazio e Roma, perché queste due squadre sono come un grande cantiere aperto. Non hanno ancora una rosa definita, perché la Lazio deve vedersela con i problemi legati all’indice di liquidità, mentre la Roma è in piena fase di sperimentazione".
“… ma Gasperini parte davanti a Pioli”
"C’è tanta curiosità attorno alla squadra di Gasperini, l’ex tecnico dell’Atalanta è una garanzia, come lo è Sarri per la Lazio. La Roma mi sembra un gradino sopra la Lazio, come anche rispetto all’Atalanta e alla Fiorentina”.
