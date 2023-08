Con Nzola a Firenze arriva anche Annabelle. Ecco chi è la splendida compagna dell’angolano. FOTO

Da ieri l’angolano classe '96 M’Bala Nzola è ufficialmente un nuovo attaccante della Fiorentina. Con lui arriva a Firenze anche la compagna Annabelle Semenou, una modella ed ex atleta nata in Belgio ma di origini africane, ossia mauriziane e togolesi. La splendida Annabelle, nata il 5 giugno 1999, ha sfilato e sfila per tantissimi brand famosi in Europa.

Una stupenda bellezza africana, fisico perfetto e bellissimi capelli ricci. Su Instagram non ha moltissimi followers (poco più di 7000) ma con l’arrivo in una squadra come la Fiorentina, potranno presto salire di numero. Ormai da tempo la Semenou è fidanzata con Nzola e già poco meno di 4 mesi i due erano stati avvistati a Firenze, probabilmente a prendere confidenza con la prossima città. I due sono una coppia molto unita e amano anche mostrarsi insieme in pubblico.

“Sono orgogliosa di te, inizia una nuova avventura”, ha scritto in un post pubblicato ieri la modella, completando il tutto con cuore viola beneaugurante.

Ecco alcuni scatti della bellissima Annabelle Semenou: