Il Betis si porta nettamente avanti nel confronto con lo Jagiellonia, bel passo avanti anche del Rapid

Non ha vinto solo la Fiorentina stasera in Conference League: successi anche per Betis e Rapid Vienna. Gli andalusi in particolare hanno superato per 2-0 lo Jagiellonia: reti nel primo tempo di Bakambu e Jesus Rodriguez e sfida con la squadra viola che si avvicina.

Nell'altro match invece affermazione esterna per il Rapid sul campo del Djurgarden: decisivo l'autogol al 62' di Finndell.