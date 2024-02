La Nazione: Le scelte per non sbagliare

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: "Fiorentina, senti il Gallo". A pagina 2 in taglio alto: "Belotti più Nico per non sbagliare. Ma Nicola sa far correre gli azzurri". A pagina 3: "Tattica e nuova mentalità. Italiano cerca la svolta", di spalla la Fiorentina Femminile: “Roma non molla” e in taglio basso: "Primavera, che rabbia”. A pagina 4 in taglio alto: "Firenze, i gol, lo striscione ‘Ma a Corsi voglio bene’. Tutto il cuore di Riganò". Di spalla: “Faraoni e l'ex Parisi in difesa. Sottil si gioca un'altra chance”.