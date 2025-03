L'Inter batte l'Udinese nonostante un gran gol di Solet e allunga in vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Affermazione come da pronostico a San Siro, dove l'Inter ha battuto l'Udinese per 2-1 al termine però di una gara un po' più sofferta del previsto. I nerazzurri si erano portati sul doppio vantaggio grazie ad Arnautovic e Frattesi, abili a girare in porta due assist di Dimarco.

Nella ripresa però un super gol di Solet, partito in dribbling da metà campo, ha riacceso il finale. E proprio nel recupero lo stesso Solet ha sfiorato il clamoroso 2-2. Inter che con questa vittoria allunga così a +6 sul Napoli.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 67, Napoli 61, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 55, Roma 52, Fiorentina 51, Lazio 51, Milan 47, Udinese 40, Torino 38, Genoa 35, Como 30, Verona 29, Cagliari 29, Lecce 25, Parma 25, Empoli 23, Venezia 20, Monza 15.