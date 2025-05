Otto milioni in tre anni per blindare la porta: De Gea scarta il Monaco e la Champions per la Fiorentina senza passare dalla clausola

Doveva essere un matrimonio rinnovato per un altro anno, o almeno questo era l'auspicio iniziale: invece con David De Gea si è voluto esagerare, allungando il rapporto con la Fiorentina di tre stagioni, fino al 2028 e in anticipo sulla scadenza della clausola che scadeva stasera alle 23.59. Il portiere spagnolo aveva sul piatto le avances del Monaco, che sarà impegnato in Champions. La società viola, a prescindere da chi l'allenerà, sa che avrà la porta blindata e lo sarà per il triplo di quanto preventivato.

Non però a livello economico, perché De Gea guadagnerà sì il doppio come previsto anche dall'opzione ma solo per un periodo più lungo di tempo: circa otto milioni in tre anni, “spesi benissimo” come sottolinea il Corriere dello Sport.