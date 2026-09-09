Saccardi: "La Fiorentina, come ogni squadra, esiste grazie ai tifosi che nonostante tutto continuano a seguirla e amarla"

La Presidente del Consiglio Regionale Toscana Stefania Saccardi è intervenuta in occasione della presentazione del libro “100 anni d'amore” di Massimo Pieri e Alessandro Masi, dedicato al centenario della Fiorentina.

“Ogni foto è un ricordo”

“In questo anno importante si moltiplicano in città gli eventi dedicati al centenario della Fiorentina, e questo libro si inserisce in questo contesto di splendidi ricordi. Il libro è bellissimo, ogni foto richiama alla mente emozioni e ricordi della storia viola. Al di là dei risultati di questo periodo, parliamo di un club con una storia prestigiosa che si collega all'amore e alla passione di Firenze e dei fiorentini”.

“La Fiorentina è di tutti”

Poi ha aggiunto: “Mi auguro che molte persone leggano questo libro, dentro ci sono tanti calciatori e allenatori che hanno scritto pagine importanti per la storia della Fiorentina, volti e persone che in modi diversi hanno lasciato il segno. La Fiorentina ha una società privata ovviamente che ci investe, ma ricordiamoci sempre che le squadre esistono perché c'è un popolo, una città che si rivedono in esse. Siamo tutti un po' malati noi tifosi viola, nonché abituati alla sofferenza, ma nonostante tutto ogni fine settimana il richiamo della partita e dello stadio è irresistibile".