FOTO - Per Beltran e Infantino un pranzo in compagnia... del Re Leone

Fin da quando è stato acquistato dalla Fiorentina, Lucas Beltran è stato accostato a Gabriel Omar Batistuta. Non per le caratteristiche tecniche o le prestazioni ovviamente, quanto per la condivisa nazionalità argentina che fin da subito ha fatto sognare i tifosi viola.

E proprio in queste ore Beltran e Batistuta si sono incontrati, insieme anche a un altro argentino della Fiorentina come Gino Infantino, per pranzare tutti insieme in un noto ristorante fiorentino. La foto dei tre a tavola è stata postata su Instagram dallo stesso Beltran, con scritto “Più che un piacere”. Chissà se il Re Leone ha dato al Vichingo qualche consiglio su come fare gol…