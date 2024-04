Repka si schiera per la Conference: "Il mio cuore è con la Fiorentina"

L'ex difensore della Fiorentina, Tomas Repka, ha scelto con chi schierarsi in vista del match di questa sera di Conference League contro il Viktoria Plzen.

Pur essendo nato in Repubblica Ceca, Repka farà il tifo per i viola questa sera e lo ha fatto capire chiaramente: “Oggi il mio cuore è con la FIORENTINA!!!! VAI VIOLA!!! Una vacanza calcistica per me!”. Questo il messaggio veicolato dall'ex calciatore attraverso i social.

Sia lui che il connazionale Tomas Ujfalusi, sono rimasti molto legati ai colori viola e a Firenze nonostante siano passati diversi anni dalla loro esperienza in Toscana.