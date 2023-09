Tanti giocatori nuovi e una stagione impegnativa da disputare per la Fiorentina tra campionato e coppe. Per approfondire questa tematica Fiorentinanews.com ha intervistato in esclusiva l’ex attaccante viola Luis Oliveira, che ha espresso il suo parere sulle questioni di campo e il calciomercato conclusosi da poco più di una settimana.

Sig. Oliveira, come le sembra la Fiorentina dopo questa sessione di mercato? Manca ancora qualcosa? “Ritengo che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo mercato. Dal mio punto di vista manca ancora un giocatore, ovvero un difensore di esperienza, che può dare più tranquillità e comandare la retroguardia. Dopotutto il reparto difensivo viola è quello che deve lavorare molto di più per migliorare”.

Sul piano del gioco come le è sembrata la squadra viola in queste prime partite? “Personalmente, a parte la pesante sconfitta contro l'Inter, ho visto una squadra molto brillante, con un gioco spettacolare. Mancano soprattutto i gol degli attaccanti, perché se una squadra, compreso il portiere, gioca bene e arriva vicino all’area ma non riesce a fare gol diventa difficile”.

Come centravanti sono arrivati Nzola e Beltran. Chi di loro la convince di più e perché? “Come giocatore conosco Nzola ma non Beltran, ma ritengo che quando l’ex Spezia entrerà in forma darà una grandissima mano alla Fiorentina. La squadra viola dopotutto ne ha bisogno dopo la partenza di Cabral che in viola aveva fatto abbastanza bene”.

Sugli esterni come le sembra la situazione? Serviva forse un altro giocatore che garantisse più gol come Gonzalez? “In quel ruolo oltre a Gonzalez, che è un elemento fondamentale per questa Fiorentina, la squadra viola ha due giocatori importanti secondo me, ovvero Sottil e Ikone. Bisogna che però lavorino sodo, e confido che Italiano possa farli migliorare. Secondo un giocatore come Ikone è importante, perché salta l’uomo con grandissima facilità ed è molto veloce. Secondo me gli manca soltanto di avere più personalità e voglia di dimostrare le grandi capacità e qualità che ha”.