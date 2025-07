Dopo le insistenti voci di un suo possibile addio, Rolando Mandragora, sembra ormai vicino alla firma del rinnovo con la Fiorentina, certificando la volontà di rimanere a Firenze ancora a lungo. La prossima settimana, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere quella buona per parlare del rinnovo del centrocampista viola.

La lunghezza del contratto

La dirigenza viola incontrerà i procuratori del centrocampista per presentargli un’offerta in preparazione ormai da giorni. Si va nella direzione di prolungare il contratto di tre o quattro anni, magari con opzione. L’attuale accordo scadrà il prossimo giugno (con opzione per il 2027 legata al raggiungimento delle venticinque presenze stagionali, tutte da almeno quarantacinque minuti).

Le cifre

Secondo il Corriere dello Sport è molto probabile che la Fiorentina offra un lieve adeguamento dell'ingaggio per il giocatore reduce dalla migliore stagione in carriera, che ha rifiutato offerte dall'estero per rimanere in viola e che può contare sulla stima di Stefano Pioli.