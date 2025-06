Mercato in uscita viola: un giovane portiere pronto a vestire la maglia di una squadra toscana

Mentre il mercato viola entra nel vivo con l'acquisto di Džeko e la trattativa per Fazzini, continuano sottotraccia le operazioni legata ai giovani gigliati in cerca di minutaggio.

Un nuovo prestito

Ancora un esperienza in prestito in Serie D per Laerte Tognetti, stavolta però rimanendo in Toscana. Il giovane portiere viola è destinato infatti a vestire la maglia del Grosseto la prossima stagione.

L'esperienza a Foligno

Il ragazzo, classe 2005, è tornato a Firenze dopo un anno in prestito al Foligno, ma il suo destino sembra essere nuovamente lontano dal capoluogo toscano. In Umbria il portiere ha vestito i guantoni da titolare, incassando 44 gol in 34 partite giocate. La speranza è che, nonostante la giovane età, possa nuovamente affermarsi come titolare anche nella nuova esperienza, così da continuare il processo di crescita.