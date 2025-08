Ci sarà anche la Fiorentina contro Real Madrid, Juventus, Benfica e Ajax al Memorial Paolo Rossi. I dettagli

Il Memorial Paolo Rossi 2025, prestigioso torneo internazionale di calcio giovanile per la categoria Under 14, torna dal 3 al 7 settembre nella provincia di Arezzo. Un evento sportivo e culturale che celebra il mito di un ex Fiorentina, ma soprattutto leggenda del calcio italiano per la conquista del Mondiale dell'82.

Le squadre partecipanti

In campo scenderanno i talenti del domani, fra cui la detentrice del titolo Real Madrid, insieme a squadre del calibro di Milan, Juventus, Inter, Atalanta, Ajax, Benfica, New York Red Bulls e anche la Fiorentina. Il club di Commisso è stato confermato dagli organizzatori.

Ecco dove si potrà seguire la Fiorentina

Il torneo si disputerà in sei stadi della provincia di Arezzo: Bucine, Levane, Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Cavriglia e San Giovanni Valdarno. Tutti le partite saranno trasmesse in diretta gratuita sulla piattaforma FIFA+, garantendo una copertura mediatica internazionale.