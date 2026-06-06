Reazione a catena a Reggio Emilia: l'addio di Grosso apre le porte della Serie A a un ex tecnico viola

Il sostituto a cui ha pensato il Sassuolo per far fronte all'addio, ormai ufficiale, di Fabio Grosso è un nome ben conosciuto a Firenze e si tratta di Alberto Aquilani. Reduce da due ottime annate a Catanzaro, con la promozione sfiorata, ma anche da diversi trofei ottenuti con la Fiorentina Primavera.

Ai tempi di Barone, sembrava addirittura poter subentrare direttamente a Italiano, anche se ai tempi Aquilani non aveva mai allenato tra i professionisti. Su di lui in queste settimane c'era anche il Torino ma i granata sono rimasti indietro nella corsa e la destinazione dell'ex centrocampista viola sembra ormai decisa.