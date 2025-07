Il Torino chiude uno scambio per un rinforzo in attacco, ex obiettivo della Fiorentina. Fissate le visite mediche

In casa Fiorentina, nel giro dell'ultimo anno e mezzo, Cyril Ngonge è stato un nome spesso accostato alla squadra viola. Fin dal mercato di gennaio 2024, quando alla fine il belga si trasferì al Napoli, dove ha trascorso una parentesi tutt'altro che esaltante. Un trasferimento adesso era prevedibile ed è effettivamente arrivato.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Torino ha chiuso con il Napoli per Cyirl Ngonge. Tutto fatto tra i club, intesa trovata per una cifra intorno ai 17-18 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto. Sono state inoltre fissate le visite mediche per il belga, per giovedì. Farà percorso inverso, invece, Vanja Milinkovic-Savic, il quale saluta il Torino e raggiungerà i campioni d'Italia.