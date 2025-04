Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni è intervenuto in esclusiva a Fiorentinanews.com. Nella sua intervista, ha trattato anche il percorso dell'allenatore viola Raffaele Palladino.

Come valuta il lavoro svolto da Palladino e Italiano in questa stagione?

“Italiano è migliorato molto, ha capito che la sua forza poteva essere quella di dare continuità al lavoro svolto l’anno scorso da Motta e i risultati, al momento, gli stanno dando ragione. Palladino ha preso in mano una squadra che è stata rivoluzionata, credo che stia facendo un’annata eccellente”.

Un commento sull’annata di Moise Kean?

“Per voi fiorentini l’arrivo di Kean è stata una scommessa mentre per me, Paratici e Cherubini era chiaro che il giocatore avesse delle ottime qualità. Quest’anno poi sta facendo un’annata straordinaria. Quando era all’Everton con Ancelotti non giocava molto ma perché non aveva ancora la testa matura che oggi ha a Firenze".

Pensa che Kean vestirà la maglia viola anche il prossimo anno?

“Intanto siete certi che Kean possa fare un’altra annata come quella attuale, intendo a questi livelli così alti? Se una società arriva e paga la clausola da 52 milioni ma, soprattutto, se il ragazzo è d’accordo sull’andare a giocare altrove poco può fare la Fiorentina. Comprarlo a meno di venti milioni e rivenderlo a più di cinquanta risulta a tutti gli effetti un’operazione fantastica. Se Moise dovesse lasciare Firenze la dirigenza viola saprà benissimo identificare il sostituto, sono dirigenti esperti e molti intelligenti”.