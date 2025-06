Palladino ancora senza squadra: sembrava essere vicino al Parma, poi il cambio di rotta. E le squadre 'orfane' diminuiscono...

Il futuro di Raffaele Palladino è ancora incerto, ma negli ultimi giorni l'ex allenatore della Fiorentina è stato più volte accostato alla panchina del Parma, maglia con la quale ha anche giocato tra il 2011 e il 2015. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti sembrerebbero chiudergli anche le porte del Tardini in faccia.

I crociati sembrerebbero infatti aver puntato su un profilo internazionale quale quello di Mark Van Bommel, in uscita dall'Anversa dopo aver guidato la squadra belga al quinto posto, fallendo per un nulla l'accesso all'Europa. Dunque, ennesimo “no” rifilato a Palladino che prosegue monitorando le occasioni, anche se le squadre ‘orfane’ sono sempre meno: non è da escludersi un eventuale anno di stop.