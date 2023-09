Il destino delle trasferte viola sempre appeso a un filo: i dubbi della Uefa su un intervento punitivo

Potrebbe lasciare degli strascichi anche la trasferta di Genk per i tifosi della Fiorentina, un'abitudine davvero antipatica e che, a prescindere dalle responsabilità, caratterizza un po' tutte le gite fuori porta nelle ultime due stagioni.

La prima uscita a Vienna era stata già negata in seguito ai fatti di Basilea: secondo La Nazione però, la Uefa non ha ancora deciso se intervenire o meno perché gli scontri sono avvenuti non nei pressi della Cegeka Arena ma nel centro cittadino. I viaggi a Leskovac e Budapest però sono a rischio.