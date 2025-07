Il triste destino di Josip Brekalo: nessun club si è fatto avanti per lui. La strategia della Fiorentina è chiara, e adesso...

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre a trattare l’imminente cessione di Lucas Beltran al Flamengo, ha cercato di far luce sul destino di alcuni degli esuberi presenti nella rosa adesso a disposizione di Stefano Pioli. Se per Riccardo Sottil trovare una soluzione sembra abbastanza semplice, il compito sarà molto difficile quando si dovrà pensare ai tanti che, esclusi già in passato, ad inizio luglio sono tornati dai rispettivi prestiti.

Pradè e Goretti a lavoro: l'imperativo è sfoltire la rosa

Se le trattative per Nzola e Barak sembrano essere a buon punto, con il primo vicino ad accasarsi al Pisa ed il secondo che potrebbe potrebbe tornare all'Hellas Verona, uno dei giocatori piu difficili da cedere è Josip Brekalo. Secondo quanto riportato dal quotidiano il problema del croato non è tanto la volontà di andar via, e quindi di dover rinunciare al lauto stipendio garantito dai viola, ma è un altro: il classe 1998 non ha, di fatto, mercato. Nessun club, fino ad ora, ha mostrato interesse verso di lui.

Come la Juventus con Vlahovic, la Fiorentina pensa alla rescissione

Per questa ragione in casa Fiorentina starebbe prendendo quota l0ipotesi della rescissione del contratto, la stessa situazione che, con cifre molto diverse in palio, sta vivendo la Juventus con l’ex viola Dusan Vlahovic. I viola si liberebbero del suo ingaggio da 1,5 milioni di euro, mentre eventuali acquirenti potrebbero trattare direttamente col giocatore. Già durante la prossima settimana potrebbero arrivare novità in merito, l’unica certezza è che Josip Brekalo non vestirà più la maglia della Fiorentina.