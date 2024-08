Impressioni d'agosto: Colpani all'esordio si fa apprezzare. E a Grosseto arriva subito il primo gol con la Fiorentina

Nella serata di Grosseto, che ha visto la Fiorentina passeggiare contro i padroni di casa, tutti gli occhi dei tifosi viola erano puntati su Andrea Colpani. Per la prima volta schierato da Palladino, addirittura dal primo minuto, l'ex Monza ha giocato 58 minuti prima di essere sostituto da Harder.

Le prime impressioni

Difficile ovviamente avanzare giudizi tecnici a fronte del livello dell'avversario, ma Colpani ha comunque dimostrato di avere una buona condizione. Tanto movimento, proposizioni, giocate in verticali e di prima intenzione. Per lui anche la soddisfazione di segnare il primo gol in maglia viola proprio sul gong del primo tempo, un tocco facile facile a porta vuota su assist di Kouame. In attesa che possa esprimere la sua fantasia contro avversari di ben altra caratura.