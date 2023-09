Conference League: La Fiorentina evita tutti gli spauracchi tra le teste di serie. Girone abbordabile e trasferte in Ungheria, Belgio e Serbia

Sorteggio dei gironi di Conference League positivo per la Fiorentina che evita tutti gli spauracchi tra le teste di serie, ma anche l'insidioso Besiktas in terza fascia.

Avversari della formazione viola nel gruppo F saranno gli ungheresi del Ferencvaros, i belgi del Genk e i serbi del Cucaricki.

14.49: Via al sorteggio, ovviamente si parte con le teste di serie e poi tutte le altre squadre a seguire.



Gruppo A

Lille

Slovan Bratislava

Olimpia Lubiana

Klaksvik



Gruppo B

Gent

Maccabi Tel Aviv

Zorya

Bredablik



Gruppo C

Dinamo Zagabria

Viktoria Plzen

Ballkani



Gruppo D

Club Bruges

Bodo Glimt

Besiktas

Lugano



Gruppo E

AZ Alkamaar

Aston Villa

Legia Varsavia

Zrijniski



Gruppo F

Ferencvaros

Fiorentina

Genk

Cukaricki



Gruppo G

Eintracht Francoforte

Paok Salonicco

Hjk Helsinki

Aberdeen



Gruppo H

Fenerbahce

Ludogorets

Spartak Trnava

Nordsjaelland

14.43: Tocca al segretario dell'Uefa Giorgio Marchetti spiegare il meccanismo del sorteggio e tirare fuori alcune curiosità relativamente ai partecipanti.

14.40: L'ambasciatore di Atene, luogo dove si disputerà la finale di Conference League, è invece l'ex difensore Traianos Dellas. Anche lui parteciperà al sorteggio.

14.37: Entra sul palco con il trofeo, e parteciperà al sorteggio, Mark Noble, bandiera ed ex capitato del West Ham. Sarà lui l'ospite d'onore di questa giornata.

14.36: Declan Rice è stato nominato come miglior giocatore dell'ultima edizione della Uefa Conference League.

14.31: Passano sul video le immagini della scorsa edizione della Conference, conclusasi con la finale vinta dal West Ham contro la Fiorentina.

14.25: Tra qualche minuto prenderà il via il sorteggio dei gironi di Conference League. Ricordiamo che la Fiorentina si trova in seconda fascia e non tra le teste di serie, nonostante la finale della competizione raggiunta lo scorso anno.

Al via il sorteggio dei gironi di Conference League, ai quali la Fiorentina ha ottenuto l'accesso eliminando nel playoff il Rapid Vienna. 32 le squadre che parteciperanno al torneo, con i viola che sono stati inseriti nella seconda fascia e pescheranno dunque una testa di serie. Fiorentinanews.com seguirà il sorteggio con la sua diretta testuale, non vi resta che rimanere su questa pagina.