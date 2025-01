Il Napoli consolida il primato battendo il Verona e dando seguito al successo di Firenze. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

In attesa dei recuperi, il Napoli prova ad allungare ulteriormente in testa alla classifica grazie ad un'altra vittoria, quella ottenuta nel posticipo serale contro il Verona: 2-0 per gli uomini di Conte. Partita decisa dall'autogol sfortunato di schiena di Montipò dopo 6 minuti, dopo che il tiro di Di Lorenzo si era schiantato sul palo. Nella ripresa scambio simile al limite tra Lukaku e Anguissa e sinistro violento in porta del centrocampista. Napoli che resta quindi in vetta, per il momento a +4 sull'Inter.

La nuova classifica di Serie A

Napoli 47, Inter** 43, Atalanta* 42, Lazio 36, Juventus 33, Fiorentina 32, Bologna** 29, Milan** 28, Udinese 26, Roma 24, Genoa 23, Torino 22, Empoli 20, Lecce 20, Verona 19, Parma 19, Como* 19, Cagliari 18, Venezia 14, Monza 10.

*una partita in meno