Sono poche le note positive che la Fiorentina si è portata via da Atene ma tra queste c'è sicuramente l'impatto e la prima rete di Nicolò Fagioli. Una luce fioca, scrive La Gazzetta dello Sport, ma comunque un barlume di illuminazione a cui Palladino ha il dovere di aggrapparsi, anche perché per rilanciarlo e farlo davvero sbocciare c'è bisogno di minutaggio e continuità. Su di lui è stato fatto un investimento importante e non lo si può certo sprecare.

Secondo la rosea, Fagioli può diventare il play a tutto campo della Fiorentina, un ruolo sguarnito e che potrebbe dare qualche geometria e capacità in più in fase di possesso.