Il Palermo sorprende il Parma prossimo avversario della Fiorentina e lo elimina dalla Coppa Italia. Pierozzi resta in panchina

Il Parma di Pecchia, prossimo avversario della Fiorentina sabato prossimo al Tardini, esce sconfitto in casa contro il Palermo di Dionisi ed abbandona a sorpresa la Coppa Italia ai 32esimi di finale.

Il Parma inizia bene, ma non incide e viene castigato

Parte forte il Parma che spinge e guadagna un rigore con Mihaila, Man se lo farà però parare da Gomis. La squadra di Pecchia attacca e si rende pericolosa a più riprese con Bonny, Man e Mihaila ma non riesce a sbloccare il risultato.

Ecco perciò che è il Palermo che a sorpresa passa in vantaggio al 46’ dopo un primo tempo di sofferenza: Insigne trafigge Chichizola con un mancino potente sul primo palo, trovando una soluzione intelligente ed efficace per lo 0-1. Nell’occasione però clamorosa la dormita della difesa parmense che concede lo scambio corto a Diakitè e Insigne, che penetra indisturbato nell’area dei padroni di casa. Siciliani che si trovano perciò in vantaggio all’intervallo.

Ripresa spenta, il Palermo controlla e passa il turno

Nella ripresa il Parma non incide, mostrandosi confusionario nelle trame di gioco ed in grande difficoltà nel palleggio, non aiutato nemmeno dalle condizioni rivedibili del manto erboso del campo ‘amico’. Il Palermo controlla con relativa tranquillità le disordinate offensive parmensi fino al 92', quando Gomis è prodigioso sul colpo di testa di Circati e salva il risultato. La gara si chiude 0-1 ed il Palermo va a prendersi i sedicesimi al Maradona contro il Napoli di Conte. Non trova spazio l'ex terzino viola Niccolò Pierozzi, passato al Palermo, che rimane in panchina.