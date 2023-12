La Fiorentina riagguanta il Parma nella ripresa e strappa il pass per i quarti di Coppa Italia vincendo la lotteria dei calci di rigore

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Parma 2-2 (21' Bernabé, 23 Bonny, 82' Nzola, 89' Sottil rig.)

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Mina (46' Ranieri), Parisi (46' Biraghi); Maxime Lopez, Mandragora (46' Arthur); Sottil (106' Kouame), Barak (67' Beltran), Brekalo (46' Infantino); Nzola.

Finisce qui la gara. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e supplementari la Fiorentina vince 4-1 ai rigori e passa al turno successivo di Coppa Italia!

-BELTRAN!!!! Dal dischetto non sbaglia e la Fiorentina va ai quarti di finale vincendo ai rigori!

-SBAGLIA CAMARA DAL DISCHETTO!!!! Attualmente è 3-1 per la Fiorentina sui calci di rigore.

-Milenkovic! Realizza il terzo rigore viola con una bellissima conclusione.

-Palo!!! Man dal dischetto centra il palo!

-Il secondo rigorista per la Fiorentina è Kouame che sigla dal dischetto!

-Calcia Hernani che non sbaglia per il Parma. 1-1.

-Al primo rigore si presenta Biraghi che calcia verso sinistra e spiazza il portiere

-Inizia la Fiorentina a calciare i rigori.

120'+2 Finisce il secondo tempo supplementare si va ai rigori.

120' Ci saranno due minuti di recupero.

119' Ammonito Infantino per fallo commesso su Becig.

118' Gioco fermo, c'è Corvi a terra per crampi.

116' Si sposta in area Beltran portandosi dietro tre difensori, poi però va al cross su Corvi

114' Christensen compie un'uscita coraggiosa e puntuale di testa di su un pallone vagante oltre il limite dell'area.

111' Giocata di Camara che evita Arthur e il raddoppio di Kayode e va al cross sul secondo palo dove però non va nessun compagno.

108' Va al tiro smorzato con il sinistro Man, para comodamente Christensen.

107' Ci prova di testa Infantino, para Corvi.

106' Il secondo tempo supplementare inizia con l'ultimo cambio per i viola: esce Sottil, va in campo Kouame.

105' Finisce il primo tempo supplementare, si resta sul 2-2.

103' Colpo di testa di Beltran in area non forte, pallone che diventa preda facile del portiere Corvi.

100' Gioco che ora è spezzettato per via dei continui falli commessi da entrambe le squadre.

97' Brividi per la Fiorentina con Man che parte dalla sua metà campo sfrecciando a destra, evitando Milenkovic e andando al tiro in area: interviene prontamente Christensen e salva la porta viola.

95' Parma all'attacco con Begic, ma non trova il modo di calciare verso la porta dato che la difesa viola lo chiude bene.

92' Ammonito Nzola per fallo commesso su Van.

91' Cross di Biraghi nel mezzo per Beltran, chiude come può difesa del Parma.

90' Inizia il primo tempo supplementare con un cambio nel Parma: esce Cyprien, va in campo Camara.

90'+6 Finisce il secondo tempo! Si va ai supplementari sul 2-2 dopo che la Fiorentina ha rimontato di due gol nel secondo tempo con Nzola prima e Sottil poi su calcio di rigore.

90'+3 Il Parma vuole tenersi stretto il pareggio per arrivare ai supplementari, la Fiorentina prova a velocizzare il gioco.

90' Saranno 6 i minuti di recupero.

89' GOOOOL!!!! SOTTIL! L'esterno viola si presenta alla conclusione dal dischetto, Corvi intuisce la direzione del suo tiro ma il pallone va in porta! 2-2!!!!!

88' Calcio di rigore per la Fiorentina! Dopo una revisione al VAR l'arbitro indica il dischetto per un fallo di mano di Osorio in area.

85' Gioco fermo con Circati a terra, ma prima dell'interruzione la Fiorentina aveva cercato il secondo gol con il tiro di Infantino finito fuori dopo il buon suggerimento di Beltran.

82' GOL!!!!! NZOLA!!!! Sottil da sinistra pesca il centravanti viola in area che stoppa il pallone e calcia di potenza sotto la traversa per il gol che riapre la gara!

80' Sponda di petto di Nzola per Sottil che sbaglia calciando altissimo.

78' Ci prova Infantino con una conclusione verso la porta ma il pallone si impenna e va oltre la traversa.

75' Torna a farsi vedere in attacco il Parma con la conclusione dal limite dell'area di Hernani, para e trattiene il pallone Christensen.

74' Tiro di Ranieri respinto da Osorio, sulla ribattuta va Biraghi che calcia di potenza mandando alto il pallone.

72' Fiorentina che staziona in attacco ormai da alcuni minuti, ma i tiri in porta stentano ad arrivare.

69' Doppio cambio nel Parma: escono Mihaila e Bernabè, tocca a Begic e Hernani.

67' Cambio nella Fiorentina: esce Barak, va in campo Beltran. Italiano sceglie di giocare con le due punte.

64' Giocata di Man che va via sulla destra e serve a sinistra Mihaila, il quale cerca la conclusione sul secondo palo non trovando la porta.

62' Calcio di punizione conquistato da Infantino e battuto da Sottil, pallone intercettato e trattenuto da Corvi.

62' Altro cambio nel Parma: esce Benedyczak, va in campo Man.

61' Cross di Biraghi in area, chiude di testa Osorio. La Fiorentina sta provando a costruire qualcosa in attacco, il Parma adesso è più lento nella costruzione.

58' Va al tiro Barak da limite dell'area ma calcia addosso a Cyprien.

55' Fiorentina che ora sta stanziando nella metà campo del Parma senza però creare tanto movimento nei pressi della porta difesa da Corvi.

52' Doppio cambio nel Parma: escono Hainaut e Bonny, vanno in campo Del Prato e Charpentier.

51' Nzola viene servito in profondità, ma su di lui interviene Hainaut che si fa male nel togliere il pallone dai piedi dell'attaccante viola.

49' Crossi di Biraghi sull'altro lato in area per il colpo di testa di Infantino che per poco non inquadra la porta.

47' Nzola recupera il pallone quasi sulla linea di fondo e passa il pallone a Barak che va al tiro, interviene in uscita il portiere Corvi.

46 Triplo cambio nella Fiorentina: escono Mandragora, Brekalo, Parisi e Mina, vanno in campo Arthur, Infantino, Biraghi e Ranieri.

45'+3 Finisce il primo tempo. La Fiorentina è sotto per 2-0 contro il Parma, che ha decisamente giocato meglio dei viola in questa prima frazione di gioco.

45'+3 Ci prova di testa Mina sul cross da calcio d'angolo di Mandragora, pallone che finisce sul fondo.

45' Assegnati tre minuti di recupero.

42' Altra occasione per Bernabè, che dopo il tunnel su Mina va al tiro rasoterra mancando per pochissimo il palo lontano.

39' Paratona di Chistenese che interviene sul tiro ravvicinato di Circati! La Fiorentina sta concedendo ancora tantissimo in difesa al Parma.

37' Il primo ammonito della gara è Mina per fallo commesso su Benedyczak.

34' Assegnato il calcio di punizione e non il rigore: va alla battuta Mandragora che calcia però direttamente sulla barriera.

31' Tocco di mano di Circati, l'arbitro assegna il calcio di rigore ma c'è la revisione del VAR perché l'intervento potrebbe essere stato fuori area.

28' Occasione per la Fiorentina! Cross in area di Kayode, prova il colpo di tacco Brekalo ma il pallone finisce di poco fuori vicino al secondo palo.

25' Fiorentina che prova a farsi rivedere in attacco, ma manca la precisione sull'ultimo passaggio.

23' Gol del Parma! Segna Bonny dopo un l'ennesimo contropiede dei ducali: errore in uscita di Mina su Mihaila che dalla sinistra va a servire l'assist al centro per il compagno di squadra. 2-0 per gli uomini di Pecchia, viola in bambola.

21' Gol del Parma.Prima Christensen para sulla conclusione di Benedyczak, poi Bonny colpisce il palo e il pallone arriva a Bernabè che dalla distanza spara un bolide per 1-0 dei ducali.

19' Contatto tra Mandragora e Bonny in area viola, ma l'arbitro lascia proseguire.

16' Lancio di Bernabè per Mihaila che si invola verso la porta, ma poi si allunga il pallone favorendo l'uscita di Christensen.

13' Tiro di Mandragora da fuori, pallone che si perde sul fondo.

11' Occasione per la Fiorentina con la giocata di Barak in area e il passaggio per Nzola al centro, ma sul centravanti viola chiude Coulibaly.

9' Parma tambureggiante con Benedyczak che stravolta va al tiro sul primo palo, para Christensen.

8' Ancora Parma all'attacco con Benedyczak che va al cross basso, chiude Milenkovic.

4' Parma pericoloso in contropiede, Christensen interviene sul traversone in area.

3' Prima occasione per la Fiorentina: Nzola fa la sponda di testa per Barak, ma non è preciso nella conclusione.

1' Inizia la gara! Forza viola!

La Fiorentina torna in Coppa Italia. Dopo aver raggiunto la finale, poi persa, nella scorsa stagione, i ragazzi di Italiano ripartono dagli ottavi di finale contro un ambizioso Parma, capolista in Serie B.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d’inizio al ‘Franchi’ alle ore 21.

Per non perdervi nessuna emozione del match premete il tasto f5 del vostro pc oppure semplicemente aggiornate questa pagina.