Vanni Sartini, allenatore fiorentino in Canada ed ex tecnico dei Vancouver Whitecaps, ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa viola. Queste le sue parole: “La scelta di Pioli non è sexy. Uno si aspetta sempre nomi nuovi, ma a me il modo di lavorare di Pioli mi piace. Poi è un tecnico che è entrato nel cuore di Firenze. Dopo l'addio alla Fiorentina ha sempre allenato in grandi piazze. E' una scelta per un mercato che guardi anche a chi deve rimanere. Prima si risolve il capitolo allenatore e meglio è in questo senso”.

E ancora: “Il ritorno di Biraghi? Intanto servirà capire cosa vuole fare lui. Un ruolo da collante tra squadra, allenatore e società è importante. Se lui si sente pronto, oltre a una buona alternativa a sinistra, non sarebbe male”.