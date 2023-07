Si muove il mercato dei portieri, non quello della Fiorentina: Caprile verso Empoli, Falcone vuole tornare a Lecce

Vivo il mercato dei portieri in Italia, con diverse squadre impegnate a cercare il nuovo estremo difensore. Anche la Fiorentina sta cercando un profilo da affiancare a Terracciano, ma attualmente la società viola non ha affondato in nessuna trattativa. Intanto, si definiscono i primi movimenti, che riguardano anche obiettivi viola.

Cragno riparte ufficialmente dal Sassuolo, mentre Caprile si conferma la prima scelta dell’Empoli come sostituto di Vicario. Il Napoli lo vuole acquistare dal Bari per poi girarlo in prestito agli azzurri. Falcone, invece, vorrebbe infatti tornare in Salento, a Lecce. Con in tasca il suo sì, Pantaleo Corvino sta cercando di convincere la Sampdoria a trattare la cessione del giocatore.