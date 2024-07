Piccinetti: "Spero che i rinforzi arrivino il prima possibile, devono abituarsi a lavorare con Palladino. A centrocampo manca disciplina"

L'ex calciatore e allenatore della Fiorentina Claudio Piccinetti è intervenuto a Lady Radio per parlare della situazione viola: “Nessuno vieta di pretendere di più, soprattutto quando si è parlato di ambizione con così tanta convinzione. Se la squadra rimarrà questa, e non credo perché sarà sicuramente rinforzata, di ambizioni se ne vedono poche. Io spero che i rinforzi arrivino il prima possibile perché è bene che lavorino il prima possibile con il nuovo allenatore”.

“Manca materiale a centrocampo”

E aggiunge: “A centrocampo manca qualcosa. Per giocare come vuole Palladino, con due in mezzo al campo, lì ci vuole gente con stazza e testa che aggiunga tanti fattori alla squadra. Bianco è un giocatore da rosa, però non ci sono più quasi tutti i centrocampisti dell’anno scorso e la Fiorentina ha bisogno di disciplina, soprattutto se sulle fasce continueranno a giocare Biraghi e Dodo. Poi, se uno è contento così bene, ma io voglio qualcosa di più”.