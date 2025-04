Truffa da 1,6 milioni ai danni della Fiorentina: in cinque patteggiano multe e condanne per riciclaggio di denaro, tre assolti. I dettagli della sentenza

E' notizia di oggi dell'assoluzione di tre degli otto imputati nell'accusa di aver partecipato a uno schema di riciclaggio di denaro truffato nel 2018 alla Fiorentina. La notizia risale al 2018, quando la società viola fu truffata e denunciò il mancato incasso di 1,6 milioni di euro provenienti da una società britannica per i diritti tv. Le indagini portate avanti negli anni portarono alla luce uno schema di riciclaggio di denaro, con la somma che è stata dirottato in modo fraudolento verso una società spagnola il cui unico scopo era quello di distribuire tale importo in forma frammentaria ad altre società per nasconderne l'origine illecita.

…Ma nessuno andrà in carcere

Sui fatti sta ancora indagando il sistema giudiziario italiano, ma intanto dalla Spagna sono arrivate condanne e assoluzioni per gli imputati. Cinque degli otto accusati hanno accettato il giorno del processo multe per riciclaggio di denaro che vanno da 100.000 a 1.605.179 milioni di euro (l'ultima cifra è pari all'importo frodato al club viola) e sei mesi di carcere ciascuno dopo il patteggiamento. Nonostante le condanne al carcere, i cinque non dovranno andare in prigione poiché il tribunale ha concesso loro una sospensione della pena di due anni.

Tre gli assolti: la motivazione

Gli altri tre, invece, sono stati assolti nelle ultime ore dal Tribunale di Barcellona perché non ci sono prove che sapessero dell'origine illecita del denaro che ricevevano o che abbiano agito “con l'intenzione di introdurlo nel circolo legale”, né che siano stati negligenti nel loro controllo”. Il giudice ha ritenuto che che, sebbene i tre imputati abbiano ricevuto somme dallo schema di riciclaggio, "non è sufficientemente dimostrato dalle prove che fossero a conoscenza o addirittura abbiano avuto una grave negligenza riguardo all'origine illecita del denaro". Lo riporta l'agenzia di stampa spagnola EFE.