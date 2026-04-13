Fiorentina-Lazio, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

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Fiorentina-Lazio

Siamo in avvicinamento al posticipo che chiuderà la 32sima giornata di Serie A: al Franchi, la Fiorentina ospita la Lazio di Maurizio Sarri, in una partita pesantemente colpita da indisponibilità da entrambe le parti. Se infatti mister Vanoli dovrà fare a meno di Kean, Brescianini, Parisi e Fortini, anche i biancocelesti hanno recentemente perso per noie fisiche Marusic e Maldini, recuperando invece Zaccagni, ma solo per la panchina. In attesa del ritorno di Conference League contro il Crystal Palace, previsto per giovedì, la Fiorentina ha nella partita di stasera la chance di rosicchiare ancora qualche punto sulla zona retrocessione.

Fischio d’inizio alle ore 20.45, l’arbitro sarà il sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara.



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