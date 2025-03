Nzola è il Paperone del Lens. Ma le critiche non mancano: "Un vero fiasco"

Il Lens è una delle squadre più parsimoniose in tema di ingaggi dell'intera Ligue 1.

Però il centravanti della Fiorentina, M'Bala Nzola, non se la passa affatto male da questo punto di vista. Lui e Facundo Medina sono giocatori del club giallorosso che guadagnano di più: 200 mila euro (lordi) al mese stando alle cifre rivelate da L'Equipe.

Una cifra che ha scatenato polemiche perché il suo rendimento non è stato un granché in quest'annata. Testate come WeSport non esimono a definire Nzola come “un vero fiasco”.