Hayen: "Il rigore è stato determinante, ma la Fiorentina ha meritato di passare il turno"

L'allenatore del Club Brugge Nicky Hayen ha commentato nel post gara il risultato negativo contro la Fiorentina, costato l’eliminazione dalla Conference League:

“C'è grande amarezza, anche se sono orgoglioso per come il Bruges ha saputo onorare il match. Non ho niente da rimproverare ai miei, possiamo andare a dormire con la coscienza a posto".

Sul rigore

“Penso che ci sia stato un contatto, non so se il VAR poteva intervenire, ma è stato decisivo".

“La Fiorentina ha meritato di passare”

“Sono una squadra veramente forte e l’hanno dimostrato anche oggi soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo cercato di difenderci, ma contro la Fiorentina era difficile non concedere occasioni“.