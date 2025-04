Il bel siparietto a fine partita tra Kayode e un giovane tifoso del Brentford: il terzino viola gli regala la maglia e lui si commuove - VIDEO

Un bellissimo siparietto a fine partita tra Kayode e un giovane tifoso del Brentford, giunto a Londra per assistere alla gara contro l'Arsenal. Per ringraziare i tifosi arrivati in trasferta, i giocatori delle Bees si sono recati sotto il settore ospiti, dove Kayode si è levato la maglia per regalarla a un ragazzino.

Il giovane tifoso del Brentford ha preso la maglia esultando, lasciandosi poi andare a qualche lacrima di emozione per il regalo ricevuto. Una bella serata per Kayode finita ancora meglio.