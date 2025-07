C'è anche la Fiorentina su un esterno in uscita dal Napoli: continua il casting per il vice-Dodo

La Fiorentina continua a sondare le piste per i vari vice-Dodo: dopo la richiesta di informazioni per Zortea del Cagliari, adesso il mirino si sposta su un altro esterno destro, stavolta in forza al Napoli.

Come riporta Marco Giordano, giornalista di Radio CRC, c'è anche la Fiorentina su Alessandro Zanoli, esterno destro classe 2000 al comando di Antonio Conte. Il Napoli, si legge, non ha intenzione di cedere nessuno: tuttavia, l'esterno ha voglia di giocare con continuità. Oltre alla Fiorentina, si sono interessati a lui Bologna e Udinese.