Nella sosta che volge al termine si sono concluse le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, che si terrà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Botswana e Mozambico, ultime due a staccare il pass, hanno completato il quadro delle Nazionali partecipanti.

Le Nazionali qualificate… e un'assente di lusso

Si sfideranno in Marocco, oltre ai padroni di casa, anche Egitto, Algeria, Guinea Equatoriale, Angola, Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Camerun, Burkina Faso, Senegal, Uganda, Sudafrica, Gabon, Tunisia, Nigeria, Zambia, Comore, Mali, Zimbabwe, Benin, Sudan, Tanzania e appunto Botswana e Mozambico. Fa rumore la debacle del Ghana, che a sorpresa non è riuscita a qualificarsi.

I calciatori della Fiorentina potenzialmente coinvolti

In ottica Fiorentina, i giocatori potenzialmente coinvolti attualmente sono tre: Richardson, che proverà ad ottenere la convocazione dal Marocco, Kouame, attualmente fuori dal giro e che cercherà nei prossimi mesi di farsi richiamare dalla Costa d'Avorio, e infine Nzola, in prestito al Lens che proprio in questa sosta è tornato a vestire la maglia dell'Angola.