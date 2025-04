Graziani: "Kean ha trovato l'ambiente ideale, sta facendo qualcosa di straordinario. La prima volta che lo vidi dissi..."

Francesco “Ciccio” Graziani, ex attaccante della Fiorentina, è stato intervistato da Sport Mediaset a margine dell'evento “Un campione per amico”. Tra i vari temi toccati, ha avuto tempo di lasciare un commento su Moise Kean.

“Kean ha trovato casa qua a Firenze, l'ambiente ideale per lui, una piazza che gli vuole bene e dove tutti lo stimano. Sì, questo è il suo habitat, e spero che si mantenga su questo livello perché sta facendo veramente qualcosa di straordinario. Non sono sorpreso: la prima volta che lo vidi giocare con la Juventus, quando aveva 18 anni, dissi che i bianconeri avevano trovato il centravanti per i prossimi 10 anni. Poi non è stato così, un po' per colpa sua e un po' per la gestione del ragazzo, che non è stata la migliore. Però ora si è ritrovato e spero che continui a fare bene sia per la Fiorentina che per l'Italia”