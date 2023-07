Vicino il trasferimento all'Audace Cerignola per un giovane difensore della Fiorentina. I dettagli

Cambio di casacca in vista per un giovane calciatore viola. Secondo quanto appreso da tuttoc.com, infatti, l'Audace Cerignola si appresta a chiudere l'accordo con la Fiorentina per il difensore Bruno Prati.

Le due parti avrebbero raggiunto l'intesa sulla base del prestito annuale. Prati, difensore classe 2004, ha disputato l'ultima stagione in Serie D, in prestito all'Aglianese, disputando 24 partite tra campionato e Coppa Italia di categoria.

Anche il mercato del settore giovanile, dunque, è molto movimentato: come ricordiamo, anche un altro coetaneo di Prati, Lorenzo Lucchesi, è in uscita e sulle sue tracce si è fatta viva addirittura la Juventus.