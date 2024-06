Non solo Viola: Brescianini stuzzica anche il nuovo Conte del Napoli

Marco Brescianini è il nome forte del calciomercato della Fiorentina. Il centrocampista del Frosinone ha catturato l'attenzione di diverse squadre, non solo del club di Commisso. La Fiorentina lo segue con grande interesse ma, secondo quanto afferma il Corriere dello Sport, non sarebbe l'unica del campionato italiano.

La concorrenza partenopea

Sarebbe sulle sue tracce anche il nuovo Napoli targato Antonio Conte che vorrebbe provare a strappare il millennial al Frosinone e di conseguenza anche alla Fiorentina. La richiesta del club laziale è sempre la stessa: 12 milioni di euro, che di certo non spaventano un patron come De Laurentiis.

Gli altri nomi e quel richiamo della Conference

La cifra, tuttavia, risulterebbe agevole anche per la Viola, che però sta valutando anche altri profili, come quelli di Bondo, Rovella e Boloca. Dal canto suo, la Fiorentina può offrire al centrocampista la possibilità di giocare in Europa, vanto che invece a Napoli non possono mettere in vetrina.