La formazione della Fiorentina Primavera: Galloppa alle prese con molte assenze, Padilla torna a fianco di Sene

La Primavera gigliata di scena al Viola Park

Tra poco meno di mezzora la Fiorentina Primavera di Galloppa scenderà in campo, al Viola Park di Bagno a Ripoli, contro il Frosinone. E pochi minuti fa è “uscita” la formazione titolare viola. 3-5-2 per il tecnico gigliato che in attacco ripropone Padilla, accanto al confermato Sene.

Cambia molto in difesa, con un terzetto mai visto finora: l’assenza forzata per squalifica di capitan Biagetti, porta Galloppa a ridisegnare gli assetti difensivi proponendo il trio Kouadio Baroncelli Romani. Le assenze per infortunio di Vigiani e Caprini, hanno costretto il tecnico a scegliere un centrocampo più folto, per non rischiare di concedere la mediana agli ospiti.

L'undici titolare della Fiorentina

Fiorentina (3-5-2): Tognetti; Kouadio, Baroncelli, Romani; Fortini, Vitolo, Gudelevicius, Harder, Scuderi; Sene, Padilla.

A disp.: Leonardelli, Cuomo, Sadotti, Maggini, Denes, Spaggiari, Ievoli, Mignani, Puzzoli, Rubino, Braschi.

All. Galloppa.