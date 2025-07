Nuovo colpo della Fiorentina per la difesa del settore giovanile

Continua a rinforzarsi il settore giovanile della Fiorentina. La società viola ufficializza un colpo per la difesa della squadra U15 con l'arrivo di Leopoldo Febbraro, classe 2011 ex Peluso Academy Sant'Anastasia

Il comunicato del club campano

“Quando abbiamo cominciato questo progetto, volevamo che i ragazzi, soprattutto quelli del nostro territorio, non dovessero andare in giro per la Campania in attesa della giusta occasione. Oggi un ragazzo di Sant'Anastasia, Leo Febbraro, Difensore Centrale classe 2011, grazie al lavoro della Peluso Academy Sant'Anastasia firma per la Fiorentina. La soddisfazione è all'ennesima potenza, augurandogli di fare il percorso che merita! In bocca al lupo Campione!”.