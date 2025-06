Tutti pazzi per David De Gea: anche la Premier League rende omaggio al portiere della Fiorentina con una sua compilation - VIDEO

Quando si parla di David De Gea, si parla di un estremo difensore che ha giocato l'intera carriera al top del calcio mondiale, tra club di blasone assoluto quali l'Atletico Madrid e il Manchester United prima di aprire la sua esperienza con la Fiorentina.

Proprio nel suo periodo inglese ha raggiunto l'apice della sua carriera: nelle 11 stagioni passate a Manchester, De Gea è stato nominato per 5 volte nella top 11 del campionato e ha vinto per due volte il premio come miglior portiere, oltre ad un prestigioso inserimento nel 2018 nella top 11 a livello mondiale, ossia la FIFPro World XI. Oltre ai premi individuali, coi Red Devils ha anche vinto una Premier League, una FA Cup, una Europa League, due coppe di lega e 3 supercoppe. Anche per questo, non stupisce che la Premier League gli abbia tributato un post social dove sono raccolte alcune delle sue migliori parate nel campionato inglese. Giusto per riconfermare il privilegio di avere un portiere di questo calibro a Firenze.

Ecco il video, dall'eloquente titolo “David De Gea, l'arte del portiere”: