Il Cagliari riscatta la punta ma la Fiorentina ci si fionda subito. C'è l'idea Piccoli per Pioli

Non solo Dzeko. La Fiorentina continua a lavorare in attacco e lo fa anche in ottica “futura”.

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, la Fiorentina segue con attenzione il profilo di Roberto Piccoli del Cagliari. L'attaccante verrà riscattato dai rossoblù dall’Atalanta nelle prossime ore, ma il club di Commisso si starebbe già muovendo.

Al momento non si registrano offerte ufficiali, ma Piccoli rientra nel ventaglio di possibili scelte per rinforzare il reparto avanzato di Stefano Pioli. Nella scorsa stagione la punta dei sardi è stata fra i migliori giocatori della squadra di Nicola, toccando quota 10 reti in Serie A.