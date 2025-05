Corsa a due per Baroni: la Fiorentina monitora con attenzione, ma il Torino sembra voler andare all-in

Tiene inevitabilmente banco in casa Fiorentina la questione sul nuovo allenatore: tanti i sondaggi fatti in questi giorni dopo il terremoto causato dalle dimissioni di Palladino. Scelta già difficile, esasperata poi dal valzer delle panchine che sta coinvolgendo una buona parte di squadre di Serie A, ancora alla ricerca del prossimo tecnico.

Non è ancora ufficiale, ma praticamente sicuro, l'addio di Baroni alla Lazio, col tecnico fiorentino che sta venendo corteggiato dal Torino, che a sua volta è intenzionato a scaricare Vanoli, altro allenatore toscano (e già accostato alla Fiorentina in questo off-season). Tuttavia, proprio la Fiorentina sembrerebbe interessata anche a Baroni, andando a delineare uno “scontro a due” col Torino per accaparrarsi l'allenatore in uscita da Roma. Per Vanoli, invece, si apre la strada per diventare il nuovo allenatore del Cagliari.