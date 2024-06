La Lazio ha il suo nuovo allenatore, Lotito: "Mi hanno fatto i complimenti quattro presidenti, anche Sarri ne ha parlato bene"

Marco Baroni è il nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico toscano ha risolto le pratiche burocratiche che lo vedevano ancora legato al Verona e a breve arriverà l'ufficialità del suo passaggio in biancoceleste.

Lotito annuncia il nuovo allenatore

Come riporta Il Messaggero, il patron del club Claudio Lotito ha annunciato l'arrivo dell'ex Lecce: “Col Verona è tutto risolto. Baroni è il nuovo allenatore della Lazio”.

“Mi hanno fatto i complimenti per Baroni"

"Lo abbiamo voluto perché è un buon tecnico e pensiamo che sia il profilo giusto. Le persone che non lo vogliono probabilmente sono le stesse che mi facevano la guerra quando presi Inzaghi, Pioli e Petkovic… E poi ci sarà un motivo se lo voleva un vincente come Galliani no? Mi hanno chiamato quattro presidenti per farmi i complimenti. Ho scelto una persona di qualità, lo dicono tutti, anche Sarri ne ha parlato bene".