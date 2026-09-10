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Il nuovo staff tecnico al completo della Fiorentina. Pochi i superstiti dell'era Grosso

Marco Masoni /
Claudio Filippi
Claudio Filippi. Foto: Fiorentiananews.com
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Ufficializzata la composizione del nuovo staff tecnico della Fiorentina, dopo il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina gigliata. 

Chi è rimasto

Pochi, e non poteva essere altrimenti, i ‘superstiti’ dell'era Grosso. Troviamo innanzitutto Damià Abella come collaboratore tecnico. Resta Giuseppe Mazza tra i preparatori e soprattutto Claudio Filippi come preparatore dei portieri, uomo scelto direttamente da Fabio Paratici. Con lui anche l'assistente sempre per i portieri Stefano Baroncini. Infine al drone troviamo ancora Andrea Tordi

Questo il nuovo staff al completo:

  • Head Coach: Paolo Vanoli
  • Assistant Coach: Daniele Cavalletto
  • Technical Collaborator: Damià Abella
  • Technical Collaborator: Francesco Bordin
  • Set Pieces: Marco Zuccher
  • Head of Performance: Giampiero Ascenzi
  • Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza
  • Head of Goalkeepers: Claudio Filippi
  • Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini
  • Head Of Football Analysis: Simone Contran
  • Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo
  • Match Analyst: Simone Formica
  • Drone: Andrea Tordi
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