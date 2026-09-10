Il nuovo staff tecnico al completo della Fiorentina. Pochi i superstiti dell'era Grosso
Claudio Filippi. Foto: Fiorentiananews.com
Ufficializzata la composizione del nuovo staff tecnico della Fiorentina, dopo il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina gigliata.
Chi è rimasto
Pochi, e non poteva essere altrimenti, i ‘superstiti’ dell'era Grosso. Troviamo innanzitutto Damià Abella come collaboratore tecnico. Resta Giuseppe Mazza tra i preparatori e soprattutto Claudio Filippi come preparatore dei portieri, uomo scelto direttamente da Fabio Paratici. Con lui anche l'assistente sempre per i portieri Stefano Baroncini. Infine al drone troviamo ancora Andrea Tordi.
Questo il nuovo staff al completo:
- Head Coach: Paolo Vanoli
- Assistant Coach: Daniele Cavalletto
- Technical Collaborator: Damià Abella
- Technical Collaborator: Francesco Bordin
- Set Pieces: Marco Zuccher
- Head of Performance: Giampiero Ascenzi
- Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza
- Head of Goalkeepers: Claudio Filippi
- Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini
- Head Of Football Analysis: Simone Contran
- Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo
- Match Analyst: Simone Formica
- Drone: Andrea Tordi
💬 Commenti (2)